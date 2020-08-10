محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق شركات البترول

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيا لمتابعة أعمال تطوير طريق شركات البترول وتذليل أي عقبات للانتهاء من المشروع.

حضر الاجتماع، إيمان ريان، وسمير حماد نائبي المحافظ، وعواد أحمد علي السكرتير العام، وماجد السيرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، وهشام البطش رئيس المنطقة الجغرافية، وخالد المغربي ممثل الشركة المصرية لتكرير البترول، وممثلي شركة القاهرة لتكرير البترول، ووكيل وزارة الري، ورئيس قطاع شركة شمال الكهرباء، ورئيس قطاع نقل الكهرباء، ووكيل وزارة الري، ورئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومدينه الخصوص، والمستشار الهندسي والمكتب الفني.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة مستجدات العمل بالموقع والتنسيق لإزالة العقبات التي تعترض أعمال التطوير، والتوصل إلى حلها في وجود جميع المسئولين المشتركين بأعمال التطوير، كما جرى مناقشة أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بدءًا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.

كما وجه بتكثيف الأعمال والانتهاء من رفع مخلفات الحفر والتطوير بطول ترعة الإسماعيلية للبدء في أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضاري لائق، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل وتعوق الحركة المرورية.

واستعرض محافظ القليوبية، أعمال إنشاء نيوجرسي بطول 1700 متر كحرم أمن للأسوار الخلفية لشركات البترول وإنشاء طريق بديل لنقل الحركة المرورية من منطقة شركات البترول لشارع ترعة الزنائيري إلى طريق الخصوص الدائري، حيث أعطى المحافظ تعليماته بالتنسيق التام للانتهاء من المشروع بالتوازي مع أعمال الرصف في الطريق الرئيسي من نزلة الخصوص وحتى نهايه تقاطع الطريق عند كوبري مسطرد.

وناقش المحافظ ضرورة مراعاة اللمسة الجمالية والحضارية عن طريق إنشاء لاند سكيب للموقع بأكمله وإنشاء ممشى بالنجيل الصناعي أو بالانترلوك والاهتمام بالتشجير والإنارة.