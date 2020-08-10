رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 8 متهمين بأسوان بحوزتهم أسلحة نارية وبانجو وهيروين

كتب:

عبد الله مشالي
12:25 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، اليوم، من ضبط 8 متهمين بحوزتهم بانجو وهيروين وسلاح ناري.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، إخطارا بضبط 8 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية، وكمية من البانجو تزن  7.150 كيلو جرام، و 1 جرام هيروين، وسلاحين أبيض.

حررت القوات محاضر شرطية بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.

 

اقرأ المزيد:

أمن أسوان: تنفيذ 484 حكما

مديرية أمن أسوان تعتمد حركة تنقلات رؤساء المباحث

صور.. مدير أمن أسوان يتفقد عدد من لجان الثانوية العامة

تنفيذ 790 حكم متنوع بمديرية أمن أسوان

تنفيذ أحكام متنوعة بمديرية أمن أسوان

أمن أسوان ينجح في تنفيذ 780 حكما قضائيا

"أمن أسوان" يضبط مجموعة من المخالفين لقرار حظر التجوال

مديرية أمن أسوان تستقبل طلاب المدارس ضمن مبادرة "كلنا واحد"