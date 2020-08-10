ضبط 8 متهمين بأسوان بحوزتهم أسلحة نارية وبانجو وهيروين
كتب:
عبد الله مشالي
12:25 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، اليوم، من ضبط 8 متهمين بحوزتهم بانجو وهيروين وسلاح ناري.
وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان، إخطارا بضبط 8 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية، وكمية من البانجو تزن 7.150 كيلو جرام، و 1 جرام هيروين، وسلاحين أبيض.
حررت القوات محاضر شرطية بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.