ثوران بركان جبل سينابونج في إندونيسيا وسحابة دخان بارتفاع 5 آلاف متر

ثار بركان جبل سينابونج، في إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا، اليوم، متسببا في اندفاع سحابة من الرماد والدخان بارتفاع يصل إلى 5 آلاف متر.

وذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، أنه لم ترد أي أنباء بشأن وقوع إصابات أو وفيات جراء ثوران البركان؛ إلا أن السلطات حذرت من احتمالية تدفق حمم بركانية.

بدوره، أكد مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، أن ثوران البركان بدأ اليوم، في نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، واستمر بعد ذلك.

جدير بالذكر، أن بركان جبل سينابونج، يثور بشكل دوري منذ سبتمبر 2013، عندما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.