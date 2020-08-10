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الإحصاء: 4.6% زيادة في معدلات التضخم السنوي خلال يوليو 2020

كتب:

ماهر هنداوي
01:40 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنّ معدل التضخم السنوي في جميع أنحاء الجمهورية  بلغ 4.6% خلال يوليو 2020 مقابل 7.8% للشهر ذاته في عام 2019.

وأضاف بركات في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ معدلات التضخم تجسدت في زيادة أسعار بعض السلع الاستهلاكية والغذائية، وبينها أسعار مجموعة الفاكهة التي ارتفعت بنسبة 9.7% بسبب زيادة أسعار مجموعة الفاكهة ذات النوى بنسبة 42.9%، ومجموعة الموالح بنسبة 37.2%، ومجموعة العنبيات بنسبة 20.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.6%  بسبب ارتفاع أسعار مجموعة زيوت صالحة للأكل بنسبة 8.2%، ومجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة 3.6%، وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكاكاو بنسبة 3.6%، ومجموعة الشاي بنسبة 0.3%  وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة 4.1%.

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