انخفاض معدل التضخم الشهري "- 0.1 %" لشهر يونيو 2020

· بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.5) نقطة لشهر يونيو 2020، مسجلاً انخفاضاً قدره (-0.1%) عن شهرمايو 2020.

· ترجع أسباب هذا الانخفاض الى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.6%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-5.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.9%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.3%) ... هذا بالرغـم من ارتفاع مجموعة الفاكهة بنسبة (18.8%)، مجموعة الدخان بنسبة (4.2%)، مجموعة الملابس الجاهزةبنسبة (1.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%)، مجموعة العناية الشخصيةبنسبة (1.0%).

· سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.0%) لشهر يونيو 2020 مقابل (8.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهــر يونيو 2020 مقـارنة بشهـر مايو 2020):

1- سجـل قسم الطعام والمشـروبــات انخفاض قدره (-1.6%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:

· انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-5.6%) بسبـب انخفاض أســعـار مجموعة الطيور بنسبة (-10.2%) ومجموعة لحوم طازجة أخرى بنسبة (-2.4%).

· انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-5.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الطازجة ذات الأوراق بنسبة (-12.3%) بسبب انخفاض أسعار الملوخيه بنسبة (-28.1%)، ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-8.5%) بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة (-7.5%) والخيار بنسبة (-13.5%).

· انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.9%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-3.3%).

· انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.9%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-7.5%).

· انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة (-1.8%).

... هذا بالرغم من إرتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (18.8%) بسبـب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (54.3%)، مجموعة العنبياتبنسبة (28.2%) ومجموعة الموز بنسبة (14.6%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (4.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (4.2%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاع قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%) ومجموعة الأقمشة بنسبة (0.8%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة إيجار المسكن بنسبة (0.5%) ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.5%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%).

6- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.3%).

7- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.0%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر يونيو 2019):

1- سجـل قسم الطعام والمشـروبــات ارتفاع قدره (0.4%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:

· ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (56.5%)، مجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (30.0%)، مجموعة الفاكهة ذات النوى بنسبة (17.4%) ومجموعة التفاح بنسبة (9.8%).

· ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.3%) بسبـب ارتفاع أسعـــار مجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة (8.1%) ومجموعة الزبد والسمن البلدى بنسبة (3.7%).

· ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (4.1%).

· ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الجزرية بنسبة (21.0%) ومجموعة الخضروات المحفوظة والمعالجة بنسبة (4.4%).

· ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الشاي بنسبة (1.3%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-10.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة (-24.2%).

· انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-8.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة السكر بنسبة (-11.1%).

· انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-8.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (-9.8%).

· انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-3.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-4.3%).

· انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (-7.7%)، مجموعة اللحوم الطازجة الأخرىبنسبة (-2.0%).

· انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-9.2%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (13.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (13.1%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (8.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (5.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (3.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.9%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعاً قدره (7.1%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرىبنسبة (20.9%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.7%)، مجموعة إيجار المسكن المحتسب بنسبة (2.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.1%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره (3.2%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الاعتيادية المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.8%)، مجموعة الأجهزة المنزليــة بنسبة (2.6%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (8.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (9.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (8.5%)، مجموعة خدمات المستشفياتبنسبة (7.8%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (12.8%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (15.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (10.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إرتفاعاً قدره (3.8%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.1%).

9- سجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعاً قدره (3.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (19.9%).

10- سجل قسم التعليم إرتفاعاً قدره (28.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.6%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (29.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (27.5%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (8.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (8.5%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره (4.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (6.3%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (3.7%) ومجموعة خدمات اخري غير مصنفة في مكان اخربنسبة (12.6%).