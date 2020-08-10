ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بلوشستان الباكستاني إلى 6 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع بمدينة "شامان" بإقليم بلوشستان الباكستاني، إلى 6 قتلى على الأقل، و21 مصابا.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم، أن التفجير وقع بواسطة دراجة نارية مفخخة، وباستخدام جهاز تحكم عن بعد.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بشدة، الانفجار، وأعرب عن حزنه العميق حيال الضحايا الذين فقدوا أرواحهم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.