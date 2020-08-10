ذهب وألماس بملايين.. تفاصيل سرقة فيلا صحفية في مدينة نصر

تعرضت صحفية لسرقة فيلاتها في مدينة نصر، حيث استولى الجناة على خزينة داخلها مشغولات ذهبية وألماس تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، ومبالغ مالية بالدولار واليورو تبلغ عشرات الآلاف بالجنيه المصري، بالإضافة إلى هواتف وأجهزة لاب توب وآي باد وحقائب من ماركات شهيرة.

واكتشفت الصحفية وتدعى نورهان محمد السبحي، الجريمة عقب عودتها من الإجازة الصيفية التي قضتها بإحدى المدن الساحلية، فأسرعت بتحرير المحضر رقم 28932 جنح قسم مدينة نصر أول لسنة 2020، واتهمت البواب وزوجته والبواب السابق بتنفيذ الجريمة، بخاصة أن الأبواب والنوافذ لا يوجد عليها أي آثار عنف ما يشير إلى أن منفذي الجريمة دخلوا من الأبواب.

معاينة أجهزة الأمن للفيلا التي تقع في شارع عبد الحميد المتفرع من شارع عمر لطفي، أظهرت سلامة جميع الأبواب والنوافذ.

وتحفظت الشرطة على البواب وزوجته والبواب السابق وأحيلوا إلى النيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، إلا أن النيابة أخلت سبيلهم لعدم كفاية الأدلة، لا سيما أن تحريات المباحث لم تحدد المتورطين حتى الآن.