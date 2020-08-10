المركز الروسي: عودة 456 لاجئا سوريا من لبنان خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 456 لاجئا، منهم 137 امرأة و233 طفلا، عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى الأراضي السورية من لبنان، عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وأوضح المركز الروسي، في بيان، اليوم، أنه لم يجري تسجيل عودة أي لاجئين من أراضي الأردن إلى الأراضي السورية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي، مشيرا إلى عودة نازحين اثنين إلى أماكن إقامتهما الدائمة داخل سوريا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتابع المركز الروسي قائلا، إن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري، قامت خلال الـ24 ساعة الماضية، بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق، ومدينة درعا، وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث جرى اكتشاف وتدمير 37 عبوة ناسفة.