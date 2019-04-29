أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن 1037 لاجئا عادوا إلى الأراضي السورية خلال الــ 24 ساعة الماضية، من بينهم 310 لاجئين (93 امرأة و158 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ) و727 شخصا (218 امرأة و371 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).

وذكر بيان للمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا اليوم الإثنين، أن 26 نازحا عادوا - أيضا خلال الـــ 24 ساعة الماضية - إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا، وأضاف البيان أن الجانب الروسي نفذ - خلال الــ 24 ساعة الأخيرة - عمليتين إنسانيتين، حيث تم من خلالهما توزيع حوالي 4.3 طن من المواد الغذائية، مشيرا إلى أن وحدات سلاح المهندسين السوري قامت بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.9 هكتار.