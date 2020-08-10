نائب وزير الزراعة: نقاط تجميع الألبان المنفذ التسويقي لصغار المربين

أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن مبادرة تطوير نقاط تجميع الألبان هي المنفذ التسويقي لصغار المربين ومنتجي الألبان، وتيسيرًا عليهم فقد صدر القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2020 المتعلق بإصدار تراخيص التشغيل لمراكز تجميع الألبان من قبل تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات.

جاء ذلك أثناء زيارة نائب وزير الزراعة، اليوم، لقرية أبشواي الملق بمركز قطور التابع لمحافظة الغربية، التي تفقد خلالها نقاط تجميع اللبن ضمن مبادرة تطوير نقاط تجميع الألبان التي أطلقها وزير الزراعة بناءًا علي تعليمات رئيس الجمهورية.

رافق نائب وزير الزراعة، في زيارته الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور محمد يوسف استشاري الإنتاج الحربي بجامعة عين شمس، والمهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية.

تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع الإنتاج الحربي، حيث إنه سيقوم بتوفير مستلزمات نقاط التجميع لتطويرها والنهوض بها والوصول إلى أعلى مواصفات قياسية للنقاط.

وقال نائب وزير الزراعة: إن البنك الزراعي المصري يوفر قروضا بفائدة 5% متناقصة لأصحاب مزارع الحيوانات والدواجن وكذا نقاط التجميع، مؤكدًا أن نقاط التجميع التي سيتم تطويرها ستمنح شهادة الأيزو وذلك بعد تطويرها بالكامل ورفع كفاءة مواصفات اللبن القياسية بها كنسبة الدهن باللبن لاتقل عن 3,5% والمواد الصلبة 8,2% والعد البكتيري أقل من 5 ملايين، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد نقاط التجميع بالحلابات النقالة (الحلابات المزدوجة) ووحدة الشيلر (تبريد مفاجئ لخفض درجة حرارة اللبن ) وفلاتر تنقية اللبن من الشوائب وأجهزة قياس اللبن وغيرها من المستلزمات الحديثة.

وتابع نائب وزير الزراعة، أنه سيتم توفير أماكن لتسويق الألبان والمنتجات الخاصة بأصحاب نقاط تجميع الألبان كالمصانع الخاصة بتصنيع منتجات الألبان، مشددًا على مديرية الطب البيطري بتسهيل الخدمات للمزارعين وأصحاب المزارع وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.

ووجّه بضرورة استيفاء جميع البيانات اللازمة لنقاط تجميع الألبان وحصرها علي وجه السرعة من قبل مديرية الزراعة بالغربية للعمل بأسرع وقت علي تطويرها.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن مبادرة تطوير نقاط تجميع الألبان الهدف منها رفع كفاءتها ورفع معدلات الأدلاء بها لتواكب الاشتراطات الدولية وفتح آفاق أكثر للتصدير، موضحًا أن البنك المركزي وافق على استثناء صغار المربين من العاملين في مجال إناث الماشية ومجال مراكز تجميع الألبان ومجال تربية الدواجن من الشرط القانوني للتمويل وأصبح تيسير تمويل المشروعات لأقصي درجة، وذلك لأن صغار المربين يمتلكون من 70 إلى 80% من الثروة الحيوانية.

من جانبهم، طالب أصحاب النقاط والمزارع بضرورة وجود أماكن لتسويق الألبان، وتوفير منافذ من خلال الطب البيطري للأدوية اللازمة لعلاج الحيوانات وتوفير اللقاح للحيوانات حتي لا يصبحوا فريسة لغش التجار وغلاء الأسعار.

يذكر أن مراكز تجميع الألبان يصل عددها إلى 348 على مستوى مراكز المحافظة، ويعد مركز قطور بالغربية من أكبر مراكز تجميع الألبان، حيث يوجد به 74 مركزًا من إجمالي مراكز التجميع بالمحافظة.