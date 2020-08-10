نائب وزير الزراعة يتفقد مراكز تجميع الألبان بالغربية

تفقد اليوم، مديرية الزراعة بالغربية المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة مراكز تجميع الألبان وذلك ضمن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر وذلك بمركز قطور.

رافقه في الزيارة الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور محمد يوسف استشاري الإنتاج الحربي بجامعة عين شمس، والمهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية والدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية.

وأشار وكيل وزارة زراعة الغربية أن مراكز تجميع الألبان ي المحافظة يصل عددها نحو 348 على مستوى مراكز المحافظة.

يعد مركز قطور من أكبر مراكز تجميع الألبان حيث يوجد به 74 مركز، وتعد قرية إبشواي الملق إحدى قرى مركز قطور، هي أكبر قرى المحافظة والجمهورية إنتاجا للألبان حيث تنتج 25% من منتجان ألبان مصر، بنحو 70 طن لبن يوميا، وبها ثروة حيوانية ورؤوس ماشية كبيرة.