تأهب في الجيش اليوناني ومطالب لأوروبا برد قوي على تركيا

دعت اليونان، اليوم، تركيا، إلى وقف التحركات "غير القانونية التي تقوض الأمن والسلم في المنطقة"، معتبرة أن ذلك تصعيد خطير، في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقالت الخارجية اليونانية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "تعد التحركات التركية غير قانونية، وتمثل تصعيدا خطيرا جديدا، وتكشف دور تركيا المزعزع للاستقرار والمهدد للسلام". وتابعت: "اليونان، لن تقبل أي ابتزاز، وستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية".

وأصدرت البحرية التركية، إخطارا ملاحيا قالت فيه إن السفينة التابعة لها "عروج ريس"، ستجري عمليات مسح زلزالي في شرق البحر المتوسط، خلال الأسبوعين المقبلين، وسيكون الإخطار ساريا في الفترة من 10 إلى 23 أغسطس الجاري، وفقا للبحرية التركية.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، عقد اجتماع اليوم، لمجلس الأمن القومي بعد إعلان تركيا استئناف التنقيب شرق البحر المتوسط بمنطقة بين قبرص واليونان.

وذكرت وسائل إعلام يونانية، مساء أمس، أن الجيش اليوناني رفع حالة التأهب في قواته إلى أعلى مستوى، في انتظار تدريبات عسكرية تخطط تركيا لإجرائها في منطقة بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو شرق المتوسط. وذكرت أن قيادة الجيش اليوناني ألغت إجازات العسكريين في جميع الوحدات تقريبا.

وسبق أن رفعت قيادة الجيش اليوناني مستوى التأهب القتالي لقواتها مؤخرا بعد إعلان تركيا عن إرسال سفينة الأبحاث "أوروج رئيس" برفقة 15 سفينة حربية لإجراء مسح سيزمي جنوب وشرق كاستيلوريزو، في منطقة تعتبرها اليونان تابعة لمنطقتها الاقتصادية الخالصة.

وأجرى رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم، مكالمة هاتفية، برئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل، طالبه خلالها بالتدخل والوقوف أمام الحملة الجديدة التي تشنها تركيا في المتوسط، مُعربًا له أن اليونان تنتظر ردا قويا من الاتحاد الأوروبي على انتهاكات تركيا اللامتناهية.