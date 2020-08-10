ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في اليونان إلى 5623 حالة

ارتفعت حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في اليونان، إلى 5623 حالة، بعد تسجيل 203 حالات إصابة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس بلغت 212 حالة، فيما من المقرر أن تعلن الحكومة اليونانية إجراءات وقائية جديدة في ظل زيادة أعداد الإصابة بالبلاد.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 40433 حالة.

وذكرت الوزارة الأرمينية، في بيان أوردته صحيفة "بانوراما" المحلية، أنه جرى تسجيل 96 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 32616 حالة.

وأضافت الوزارة، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الفيروس، بلغت 796 شخصًا بعد تسجيل 5 حالات جديدة، بينما بلغت الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 228.