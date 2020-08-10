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تسليم 720 وحدة سكنية بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة بدءا من 23 أغسطس

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الوطن
03:05 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
دار مصر

دار مصر

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الوافق 23 أغسطس الجاري، وحتى الأول من أكتوبر، تسليم 720 وحدة سكنية (30 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل.

وأوضح المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيجري تسليم الوحدات بالعمارات أرقام: (112 – 122 – 29 – 30 – 32 – 33 – 25 – 26 – 31 – 120 – 121 – 113 – 114 – 390 – 389 – 391 – 392 – 27 – 28 – 43 – 44 – 115 – 116 – 411 – 412 – 401 – 402 – 324 – 22 – 23).

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على المواطن المخصصة له الوحدة، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك، لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

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