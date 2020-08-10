أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بكورونا: أحتفل بعيد ميلادي الـ60 في الحجر

كشف الممثل الإسباني العالمي، أنطونيو بانديراس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال بانديراس، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أوردتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم، إنه يحتفل بمناسبة عيد ميلاده الـ60 خلال وجوده في الحجر الصحي، وإنه يشعر بـ"حالة جيدة نسبيًا، ومجرد تعب أكثر قليلًا عن المعتاد"، على حسب وصفه.

وأضاف بانديراس، أنه سيستغل وقت التعافي في "القراءة والكتابة والراحة"، ومواصلة وضع الخطط للاحتفال بعيد ميلاده.