تشييع جنازة اليوتيوبير مصطفى حفناوي مساء اليوم بمقابر الصف

تشيع جنازة اليوتيوبير مصطفى حفناوي، الذي رحل عن عالمنا قبل قليل، في السابعة مساء اليوم الاثنين، بمقابر عائلة عفيفي في مقابر القبابات بمركز الصف .

ومن المنتظر أن تُنهي أسرة "حفناوي"، إجراءات خروج الجثمان من المستشفى، كما يتواجد أصدقاؤه أحمد جمال سعيد وعلى غزلان وعمرو راضي.

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "البقاء لله والدوام لله وحده، والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".

وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي، بجلطة في المخ، دخل إثرها في غيبوبة؛ ليصاب بضمورٍ تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه. وانتابت حالة من الحزن الشديد والتعاطف رواد التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاج طالبوا فيه الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وحرص الفنان تامر حسني، على زيار حفناوي في المستشفى قبل وفاته. ونشر البلوجر علي غزلان، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة للفنان تامر حسني، في أثناء وجوده بالمستشفى التي يتلقى بها حفناوي العلاج.

وعلق "غزلان" على الصورة قائلًا: "شكرا إنك جيت وجبرت بخاطره لإنك عارف إنه بيحبك". وناشد الفنان تامر حسني، جمهوره بالدعاء لـ حفناوي، قائلًا: "الدكاترة بيقولوا هو محتاج معجزة من عند ربنا".

وكتب تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته، هو أخوكم في الإنسانية، فعلًا بعد ما شوفته النهاردة هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعيني وغير متابعيني يدعوا له، ولكم مثلها عند ربنا إن شاء الله".

وأضاف: "حالته خطيرة جدا فوق فوق ما تتصوروا والدكاتره بيقولوا هو محتاج معجزة من عند ربنا يعني فيه أمل، دعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء، يلا كلنا النهاردة ندعي كتير لمصطفى من أعماق قلوبنا لعل دعواتنا تنفعه وترجعه لنا سليم وبخير، اللهم لا اعتراض، يارب اشفيه، واشفي كل مريض اللهم آمين".