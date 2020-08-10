معالج روحاني يزعم: مصطفى حفناوي محسود.. وعيطت وأنا برقيه

قال أحمد جبر المعالج الروحاني وصاحب حملة تنظيف المقابر، إن اليوتيوبر مصطفى حفناوي غير مصاب بأي نوع من أنواع السحر.

وقال جبر في بث مباشر له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه ذهب للمستشفى الجوي الذي يرقد فيه مصطفى وتأكد من عدم وجود طاقة سحر أو خادم سحر لديه على حد قوله.

وأضاف: "مطلعتش من الغرفة غير وأنا متأكد انه مفيهوش طاقة سحر أو خادم سحر وكمية الحسد اللي في مصطفى خلتني اتخنقت وكنت ببكي وانا نفسي تعبت من كتر الحسد الموجود في جسمه" على حسب زعمه.

وأوضح أن إدارة المستشفى سمحت له بالدخول ليرقيه داخل غرفته مطالبًا متابعيه بالدعاء له مؤكدًا أنه سيتوجه له مرة أخرى وسيرقيه مرة أخرى.