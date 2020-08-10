الجبير يبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون بين البلدين

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، اجتماعا مع أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية فى الرياض.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، أن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وتطرق الجانبان إلى المواقف والرؤى المتطابقة للبلدين إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية.