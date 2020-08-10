كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة اللبنانية المستقيل حسان دياب

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، بأن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل حسان دياب، سيلقي كلمة، بعد قليل.

فيما أوضحت قناة "العربية"، أن "دياب" سيلقي كلمة بعد ساعتين، وأفادت قبل قليل، نقلا عن وزراء لبنانيين، باستقالة حكومة حسان دياب.

وبلغ عدد الوزراء المشاركين في جلسة الحكومة اللبنانية، 18 وزيرا.

وترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اجتماع الحكومة وأفادت وسائل إعلام لبنانية، قبل قليل بأن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، سيعلن استقالة الحكومة من مكتبه، فيما قالت وزيرة المهجرين اللبنانية: "لن نهرب من مسؤوليتنا، ولن نكون كبش فداء".

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، أمس، بأن القرار اتخذ بإسقاط الحكومة يوم الخميس، في البرلمان.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنَّ هناك مشاورات في الحكومة، لتقديم استقالة جماعية، مشيرة إلى انعقاد جلسات مفتوحة للبرلمان من الخميس، لمتابعة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.