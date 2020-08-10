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محمود مسلم

اكتشاف 17 إصابة بفيروس كورونا بين المهاجرين باليونان

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أ ش أ
04:49 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
مهاجرين

مهاجرين

أعلنت بلدية ميتيليني اليونانية، تسجيل إصابة 17 مهاجرًا بفيروس كورونا من بين 38 وصلوا جزيرة ليسبوس 4 أغسطس الجاري.

وأوضحت البلدية، حسبما نقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم، أنه سيتم عزل المصابين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس لمدة أسبوعين في عيادة حجر صحي في مخيم كاراتيبي، وسيخضعون لاختبارات للكشف عن الإصابة بالفيروس مجددًا عقب انتهاء هذه الفترة.

وستقوم السلطات اليونانية بوضع جميع المهاجرين الذين سيصلون البلاد قيد حجر صحي في مخيم ميجالا ثيرما، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

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