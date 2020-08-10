"مازيراتي" تعلن عن عائلة تروفيو الجديدة

أعلنت شركة مازيراتى الإيطالية العريقة عن مجموعة تروفيو الجديدة 2021، والتي طال انتظارها.

وكانت الشركة قد أعلنت فى وقت سابق أثناء طرحها لجيبلى هايبرد لأول مرة، أنها سوف تعلن عن مجموعة تروفيو الجديدة بمحرك جديد من فيراري.

وأعلنت، اليوم، مازيراتى عبر الإنترنت عن مجموعة تروفيو الجديدة "جيبلى - ليفانتى - كواتروبوتى" بمحرك 3.8 لتر V8 Twin Turbo.

مازيراتى جيبلى تروفيو

وتعمل جيبلى تروفيو 2021 بمحرك من فيرارى 3.8 لتر V8 Twin Turbo بقوة 580 حصانًا، وعزم 730 نيوتن متر، وتصل لسرعة قصوى 326 كم\س، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم فى 4.3 ثانية.

مازيراتى كواتروبورتى تروفيو

وتعمل السيارة بنفس المحرك 3.8 لتر V8 Twin Turbo بقوة 580 حصان وعزم 730 نيوتن متر وتصل لسرعة قصوى 326 كم\س وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم فى 4.5 ثانية.

مازيراتى ليفانتى تروفيو

وتعمل أيضا بنفس المحرك 3.8 لتر V8 Twin Turbo بقوة 580 حصانًا، وعزم 730 نيوتن متر، وتصل لسرعة قصوى 302 كم\س، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم فى 4.1 ثانية فقط.