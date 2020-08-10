مخاوف في بريطانيا من ارتفاع إصابات كورونا مع العودة للمدارس

مع اقتراب الموعد الدراسي في عموم المملكة المتحدة، تتزايد المخاوف من ارتفاع مرتقب في أعداد المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خاصة بين الطلبة.

ويتزامن ذلك مع تحذيرات قدمتها وزارة الصحة البريطانية، من مخاطر عودة انتشار الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وحذر وزير التعليم البريطاني كيفن ويليامسون، "من وجود إشارات بسيطة على انتشار الفيروس في المدارس، وأن وزارته والمؤسسات المرتبطة بها تعمل على مدار الساعة من أجل حماية الطلبة من أي تداعيات مرضية".

وتمثل المرحلة المقبلة، تحديا مزدوجا لكادر العملية التربوية والكوادر الدراسية، فلقد جرى تجهيز المدارس والمؤسسات التعليمية بوسائل التعقيم الضرورية والالتزام بمسافة التباعد الجسدية في الصف الواحد من أجل تجنب أي إصابات بين الطلبة أنفسهم مع تحديد جداول زمنية للدوام يهدف إلى منع الاكتظاظ.

ولم يستبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض حظر كامل من جديد في حال أي تهديد بسبب عودة الفيروس.

وأضاف جونسون، في تصريح صحفي: "هدفنا هو حماية العملية التعليمية ومنع انتشار العدوى في المدارس وباقي المؤسسات الأخرى".