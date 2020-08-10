2020 في حياة أنطونيو بانديراس.. من ترشيح لأوسكار للإصابة بكورونا

أحداث مختلفة مرت هذا العام على الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس، بداية من ترشحه لجائزة أوسكار لأول مرة في حياته في الدورة رقم 92، ثم مشاركته بصوته في فيلم Dolittle، حتى إعلان إصابته بكورونا في يوم ميلاده الـ 60.

ترشيح لجائزة أوسكار

ترشح أنطونيو بانديراس لجائزة أوسكار لأول مرة في حياته في الدورة رقم 92 والتي أقيمت في فبراير من العام الحالي، وذلك عن دوره الرئيسي في فيلم Dolor y gloria.

والفيلم من إخراج بيدرو المودوفار، وشاركه البطولة الممثلة باينلوبي كروز.

وترشح أنطونيو بانديراس عن نفس دوره في الفيلم لجائزة جولدن جلوب في بداية العام الجاري، بالإضافة لعدد آخر من الترشيحات عن دوره في الفيلم.

فيلم Dolittle

شارك أنطونيو بانديراس بصوته في فيلم Dolittle، والذي صدر في 17 يناير من العام الجاري.

وقدم بانديراس شخصية King Rassouli بصوته في الفيلم الذي لعب بطولته الممثل روبرت داوني جنيور، وشارك فيه الممثل رامي مالك والممثلة أوكتافيا سبينسر، وغيرهم.. ومن إخراج Stephen Gaghan

والفيلم من نوعية أفلام المغامرات، الكوميدي والفانتازي، ومن بطولة روبرت داوني جنيور ومدته ساعة و46 دقيقة.

ويحكي عن الطبيب جون دوليتل، والذي يكتشف خلال أحداث الفيلم، أنه يستطيع التحدث مع الحيوانات، فينطلق في مغامرات مختلفة ويتعرض لمواقف كوميدية.

كورونا

أعلن بانديراس اليوم عن إصابته بكورونا، وهو ما سبب صدمة كبيرة لكل محبيه، حيث كتب عبر تويتر: "أريد أن أعلن أنه اليوم، 10 أغسطس، أنني أجبرت على الاحتفال بعيد ميلادي الستين في الحجر الصحي، بعد أن أثبتت إصابتي بفيروس كورونا".

وأضاف "بانديرس": "أود أن أضيف أنني أشعر بتحسن نسبي، وأنا واثق من أنني سوف أتعافى في أقرب وقت ممكن بعد التعليمات الطبية التي آمل أن تسمح لي بالتغلب على الفترة المرضية التي أعاني منها".

وأضاف الممثل الأسباني: "سأستفيد من هذه العزلة للقراءة والكتابة والراحة ومواصلة وضع الخطط للبدء في إعطاء معنى لعمري بعد الـ 60 عامًا".