أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، إمكانية الاستعلام عن فاتورة هاتف شهر أغسطس الجاري، عبر موقعها على الانترنت، ويمكن للمواطنين معرفة قيمة الفاتورة، وسدادها الكترونيًا، توفير للجهد والوقت، خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقدم "الوطن"، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2020، وطرق السداد الكترونيا في السطور التالية:

خطوات الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي أغسطس 2020

أولى الخطوات هي الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، من هنـــــــا.

اختيار إيقونة الخدمات العامة.

ثم الضغط على خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

يتم كتابة كود المحافظة في المكان المخصص.

ثم رقم الهاتف الذي ترغب في معرفة قيمة الفاتورة

وأخيرًا الضغط على الاستعلام.

ستظهر تفاصيل الفاتورة والتي تشمل قيمة فاتورة الهاتف الأرضي، وأخر موعد للسداد.

طرق دفع فاتورة الهاتف الأرضي الكترونيا

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية تسديد قيمة الفاتورة أون لاين من خلال الآتي..

من خلال الموقع الالكتروني بشكل مباشر، باستخدام الفيزا والبطاقات الائتمانية.

ماكينات الدفع الآلي، مثل فوري وأمان ومصاري.

المحافظ الالكترونية التابعة لشركات الاتصالات المختلفة.

السداد من خلال فروع الشركة المصرية للاتصالات المنتشرة في جميع المحافظات.