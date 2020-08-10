الحوثيون يحرقون أسيرا ويعذبونه حتى الموت في البيضاء

أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على إحراق أحد الأسرى، وتعذيبه بطريقة مروعة حتى الموت، والتمثيل بجثمانه في محافظة البيضاء وسط اليمن، في جريمة بشعة أثارت انتقادات وغضبا واسعا.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية اليوم، أن ميليشيات الحوثي مارست عمليات تعذيب بشعة حتى الموت بحق الأسير عبدالحافظ عبدالرب الطاهري، والذي تمكنت من أسره في معركة "ردمان" بآل عواض، في 18 يونيو الماضي، عقب إعلان عدد من القبائل القتال ضد ميليشيات الحوثي، نتيجة مقتل امرأة تدعى جهاد الأصبحي، في منزلها في 27 أبريل الماضي.

وأشارت القناة إلى أن الأسير الطاهري "مفقوء العينين مقطوع اللسان ومجدوع الأنف والشفتين"، إضافة إلى آثار التعذيب الوحشي الذي تعرض له، على خلفية إحراق جسده والطعنات بمختلف جسده.

وأدانت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، ما وصفته بـ"العمل الإجرامي" الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق هذا الأسير.