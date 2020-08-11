"المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزى، صباح اليوم، أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف "المركزى"، عبر موقعه الإلكترونى، أمس، أن وزارة المالية تنوى تنفيذ 4 طروحات مختلفة الآجال، قيمة الأول 9.5 مليار جنيه، مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى 11 ملياراً لأجل 357 يوماً.

وأضاف "المركزى" أن قيمة الطرح الثالث تبلغ 8.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يوماً، و10.5 مليار مقابل أذون خزانة أجل 266 يوماً فى طرح أخير.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.