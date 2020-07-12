"معيط": كنا أمام بديلين لوضع الموازنة بعد كورونا "بس الوقت مسعفناش"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة الجديدة جرى إعدادها قبل ظهور جائحة كورونا، لافتا إلى أن الموازنة طموحة جدا لأن بها إصلاحات عديدة ونستهدف معدلات نمو عالية واستثمارات ضخمة في قطاعات مختلفة على رأسها الصحة ومياه الشرب.

وأضاف "معيط" خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "مساء DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه كان أمام الوزارة بديلين الأول إجراء موازنة جديدة بسبب الجائحة أقل انكماشا "بس الوقت مش هيسعفنا للمعاد الدستوري"، أو تقديم الموازنة كما كانت موضوعة من قبل، مع إمكانية تعديل الموازنة بعد الربع الأول للسنة المالية.

وتابع وزير المالية: "طبعا هنتأثر سلبا نتيجة للإيرادات اللي هتتأثر على المصروفات، كل سنة إنفاقنا بيزيد وطالما إنفاقنا بيزيد ده بيكبر دايما الموازنة، وعلى الجانب الآخر لابد إننا نمول هذا الإنفاق بإيرادات".