لجنة مواجهة المخاطر بالدقهلية تكشف سلبيات ببعض المصانع وتدعو لتلافيها

كشفت لجنة المرور على المنشآت، في الدقهلية، لمراجعة الأماكن التي قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، والتصدي للأخطار قبل وقوعها، حرصًا على سلامة المواطنين، عن وجود بعض السلبيات منها عدم اكتمال منظومة الإطفاء وعدم مرعاة الاشتراطات في التخزين بالأماكن العامة.

خرجت اللجنة بقيادة هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، ورافق اللجنة اللواء أحمد عبد الفتاح مهدي مدير إدارة الحماية المدنية، لمراجعة توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية والإجراءات الاحترازية في المصانع، والمخازن، والمتاجر بنطاق المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وقال هيثم الشيخ، نائب المحافظ، إن اللجنة وضعت برنامجًا للمرور على المواقع المعنية بنطاق المحافظة وقامت بالمرور على عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية والمخازن التابعة لها بالمنطقة الصناعية بجمصة، ثم توجهت إلي مخازن شركة الدلتا للكيماويات "سماد طلخا"، مشيرا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة توافر كافة اشتراطات الحماية المدنية ضد أخطار الحريق، وكذا اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، حرصا على سلامة العاملين والمتعاملين مع المنشآت والمصانع.

وأضاف نائب المحافظ أنه تلاحظ وجود بعض السلبيات والتنبيه على اتخاذ الإجراءات الفورية لتلافيها، وتضمنت الملاحظات عدم اكتمال منظومة الإطفاء وعدم مراعاة الاشتراطات في التخزين، وعدم وجود عمالة مدربة على الحماية المدنية ووضع مخزونات خلف الأبواب وعدم توافر التهوية اللازمة في بعض أماكن التخزين، مما يعوق استخدامها للحماية المدنية.

وأكد الشيخ أنه يجري إعداد تقارير شاملة بنتائج الأعمال بصفة دورية وعرضها على المحافظ لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها فورا، موضحا أن القرار ركز على الأماكن الأكثر خطورة ونقاط الضعف المتطلب التغلب عليها، وفق برنامج لأولويات المرور عليها بنطاق المحافظة.

وضمت اللجنة في عضويتها مسئولي الحماية المدنية والتموين والقوى العاملة والتنمية الصناعية والشئون الصحية والتفتيش والمتابعة، والشئون القانونية والبيئة بالمحافظة إضافة إلى الطب الوقائي وأعضاء من شركة غاز مصر.