هيثم الشيخ: محافظ الدقهلية استقبل خبر إصابته بكورونا بكل شجاعة

قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واجه خبر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بمنتهى الشجاعة والثبات، وحثنا جميعا على الاستمرار في العمل، وبذل الجهد للحفاظ على مصالح المواطنين في محافظة الدقهلية.

وأضاف الشيخ لـ"الوطن"، اطمئن المواطنين على الدكتور أيمن، هو بخير وحالته العامة مستقرة، وسوف تنتصر مصر علي فيروس كورونا بوعينا وتبنينا الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، وأنه علم بنتيجة التحاليل وهو في طريق عودته إلى المنصورة بعد لقائه بوزير الري في مكتبه يوم الاثنين، وتوجه بعدها إلى استراحته.