عاجل.. "الري": التفاوض حول سد النهضة يجب أن يوصلنا لاتفاق ملزم

شاركت مصر، اليوم، فى الاجتماع الثلاثى الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وأعرب الجانب المصري فى بداية الاجتماع، عن الاستعداد لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، التى عُقدت في 21 يوليو، وكذا مخرجات الاجتماع الوزاري يوم 3 أغسطس الجاري، التى تقضى بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وقالت وزارة الري المصرية في بيان صادر عنها، إنه فى إطار الطلب السودانى بتأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع لاستكمال التشاور الداخلى، نظرا للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض، فقد تم الاتفاق على رفع الاجتماع لمدة أسبوع على أن يجري التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة فى الاجتماع المقبل.