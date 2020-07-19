أستاذ موارد مائية: سد النهضة له أبعاد أكبر وأصعب من توليد الكهرباء

قال الدكتور هاني عاطف، أستاذ الموارد المائية في جامعة أخن الألمانية، إن مكالمة الرئيس السيسي مع نظيره الجنوب أفريقي حول سد النهضة كانت واضحة، وثوابت الموقف المصري من منطلق السعي للوصول لاتفاق مُلزم للملء والتشغيل في إطار قانوني شامل، "احنا مش بنطالب بمطالب معقدة ولكن لحقوقنا المائية".

وأضاف "عاطف" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الأمور تتضح أن بشأن سد النهضة مع مرور الوقت "القصة مش قصة كهرباء ولكن له أبعاد أكبر وأصعب من كدة"، لافتا إلى أنه يحمل الجانب الإثيوبي مسؤولية المماطلة وتشتيت المفاوضات.

وأشار إلى أن إعلان المبادئ في 2015 كان هدفه المفاوضات للاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ومراعاة حقوق دول المصب، "استحالة نوصل لحل لأننا في دايرة مفرغة"