غلق ثلاث صيدليات وإعادة النشاط لـ 3 آخرين في الدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على غلق 3 صيدليات بمدينة السنبلاوين وقريتي كفر غنام ونوب طريف بمركز السنبلاوين، غلقا إداريًا لمدة شهر لممارسة النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول، كما وافق على إعادة ممارسة النشاط الصيدلي لـ 3 صيدليات أخرى بمراكز دكرنس والمطرية والسنبلاوين، لانقضاء مدة الغلق المقررة لها.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال غلق الصيدليات المخالفة، وأيضا الإجراءات تجاه إعادة ممارسة النشاط للصيدليات الثلاث الأخرى، مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على المنشآت الصحية والغذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة وتطبيق القانون، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.