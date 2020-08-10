انخفاض طفيف في أسعار الذهب بنهاية اليوم وعيار 21 بـ907 جنيهات

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم الاثنين في البورصات العالمية، بمقدار جنيهان، ليسجل عيار 18، 777 جنيهًا، مقابل 779 جنيهًا صباح اليوم.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالقاهرة، أنه بناء علي تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من عام ٢٠٢٠ ، فقد تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبه ٧٠٪ مقارنه بنفس الفترة من ٢٠١٩ حيث وصلت حجم المبيعات إلى ١,٧ طن مقارنه بـ٥,٥ طن.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1034 و1037 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 905 و907 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 776 و777 جنيهًا مقارنة بأسعار تعاملات أمس.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات أمس، إلى 7 آلاف و256 جنيهًا.