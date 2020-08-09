استقرار أسعار الذهب لليوم الثاني

لليوم الثاني على التوالي استقرت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الأحد بسبب إغلاق البورصات العالمية، والإجازة لمعظم محلات الصاغة، الأمر الذي انعكس عن سعر أعيرة المعدن الأصفر، حيث ثبت عيار 21 عند 909 جنيهات، كما أمس.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرار بنهاية تعاملات اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1037 و1039 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 907 و909 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 777 و779 جنيهًا مقارنة بأسعار تعاملات أمس.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات أمس، إلى 7 آلاف و272 جنيهًا.