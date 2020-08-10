الخطوط الجوية المغربية تمدد العمل بالرحلات الاستثنائية حتى 10 سبتمبر

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم، تمديد العمل بالرحلات الخاصة حتى 10 سبتمبر المقبل، وذلك بناء على قرار الحكومة المغربية المتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بيان للشركة، أن هذه الرحلات الاستثنائية التي انطلقت منذ 15 يوليو الماضى، والمجدولة بتنسيق مع السلطات المغربية المعنية، يتم العمل بها وفقا للشروط التي تفرضها حكومات مختلف الدول في إطار هذه العملية.

وأضاف البيان، أن الرحلات المنتظمة التي كانت مجدولة من قبل تم تعويضها بالرحلات الخاصة الجديدة، موضحا أن المسافرين الذين لديهم على تذاكر للرحلات المنتظة، يجب عليهم الاتصال بمركز الاتصالات التابع لشركة الخطوط الملكية المغربية، للاطلاع على طرق تغيير أو إلغاء هذه التذاكر.

وذكر البيان، أنه يتعين على المسافرين على متن رحلات قادمة إلى المغرب، أن يكونوا خضعوا لاختبار الكشف (PCR) سلبي النتيجة لا يتعدى 48 ساعة، واختبار سيرولوجي (تحليل مصلي)، وأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة معفيون من هذا الاختبار.