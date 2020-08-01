كورونا في المغرب العربي.. ارتفاع إجمالي إصابات موريتانيا إلى 6319 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، إلى 17.930.616، فيما وصل إجمالي الوفيات 686.442، بينما بلغت حالات الشفاء منه 11.297.700 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كما انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

وأعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا، الدكتور سيدي ولد الزحاف مساء اليوم، تسجيل 81 حالة شفاء، و 9 إصابات جديدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وأكد الزحاف، اليوم، أنه جرى التوصل لهذه النتيجة بعد إجراء 170 فحصا من بينها 82 فحصا للمتابعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالوباء إلى 6319 حالة، منها 5043 حالة شفاء، و157 وفاة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 30950

وفي الجزائر، أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة الوباء جمال فورار، اليوم، أنه جرى تسجيل 556 حالة إصابة جديدة، و13 حالة وفاة جديدة، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 20 ألفا و988 حالة.

وأشار فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إلى ارتفاع إجمالي الإصابت بكورونا المستجد إلى 30950 مصابا، و1223 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضح المتحدث الجزائري، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 64 مريضا بالعناية المركزة.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في المغرب إلى 367 حالة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 693 إصابة جديدة لتبلغ حصيلة الإصابات بكورونا المستجد إلى 25015.

وأضافت الصحة المغربية، في بيان، أنه جرى تسجيل 14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 367 حالة، كما جرى تسجيل 302 ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 17960 حالة.

وأشارت الصحة المغربية، إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية وفق التحاليل المختبرية، بلغ مليونا و248 ألفا و924 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى البلاد.