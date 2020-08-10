رئيس التحرير

محمود مسلم

وفاة 7 أشخاص بكورونا في المستشفيات ببريطانيا والإجمالي يرتفع إلى 34044

كتب:

أ ش أ
09:50 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية وفاة 7 أشخاص في المستشفيات نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "إيفيننج ستانداراد" البريطانية عن الوزارة، أن 6 من حالات الوفيات وقعت في إنجلترا بينما الحالة السابعة في أيرلندا الشمالية، ولم تقع أية وفيات في كل من ويلز وإسكتلندا.

وأضافت الوزارة أن إجمالي أعداد الوفيات في المستشفيات ببريطانيا وصلت إلى 34044 شخصاً، موضحة أن المرضى الذين توفوا تتراوح أعمارهم بين 65 و93 وكانوا يعانون من أمراض أخرى.وتم تسجيل غالبية الوفيات الجديدة جنوب غربي المملكة المتحدة وبلغت اليوم 4 أشخاص.

اقرأ المزيد:

بريطانيا توزع ملايين اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بـ90 دقيقة

بريطانيا تسجل ثاني أكبر قفزة في إصابات كورونا منذ يونيو الماضي

بريطانيا مهددة بموجة ثانية من كورونا أقوى من الأولى مرتين

نسيوا كورونا وافتكروا الحرارة .. زحام شديد على الشواطئ في بريطانيا

مخاوف في بريطانيا من ارتفاع إصابات كورونا مع العودة للمدارس