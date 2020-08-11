صفحات الفنانين على "السوشيال ميديا" تتحول لدفتر عزاء مصطفى الحفناوي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي والذي توفي إثر إصابته بجلطة مفاجئة وأحزن خبر وفاته السوشيال ميديا وصفحات نجوم الفن.

نعت المطربة مي كساب وفاة اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي عبر تويتر قائلة "إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحة والدعاء خالص التعازي لوالدته وأهله وكل محبيه كان شخص طيب ومحبوب من كل أصحابه، ⁧‫مصطفى حفناوي‬⁩ في ذمة الله".

وكتب بهاء سلطان عبر فيسبوك "مصطفى مات.. مات وسط صحابه..مات في عز شبابه..مات بدون حادث أو خناقة..مات وساب كل حاجة في لحظة.. وكلنا معرضين في أي وقت لمصير مصطفى.. اللهم حسن الخاتمة والصحبة الصالحة ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا".

ونعته لطيفة قائلة "الله يرحمك يا ⁧‫مصطفى الحفناوي ويصبر والدتك وأهلك وأصحابك، إنّا لله وإنّا إليه راجعون‬⁩".

ونعاه أحمد فهمي قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي في وفاة مصطفى حفناوي.. ربنا يصبر أهله.. ادعوا له بالرحمة".

كما حرص الفنان حمدي الميرغني على كتابة نعي عبر حسابه قائلاً "لا إله إلا الله ربنا يرحمك يا مصطفى ويصبر أهلك وحبايبك والجميع على فراقك، انت أكيد إن شاء الله في مكان أحسن بكتييير ربنا يرزقك بجنة الفردوس".

بينما علق أحمد زاهر عبر إنستجرام: "لا حول و لا قوة إلا بالله مصطفى الحفناوي في ذمة الله ادعوا له إن ربنا يرحمه ويثبته عند السؤال".

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "البقاء لله والدوام لله وحده، والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".