بث مباشر.. جنازة اليوتيوبر مصطفى حفناوي بمقابر عائلته

تقدم "الوطن" ، بثا مباشرا، لجنازة اليوتيوبر مصطفى حفناوي بمقابر عائلته.

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".

وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بجلطة في المخ، دخل إثرها في غيبوبة؛ ليصاب بضمورٍ تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه.

وانتابت حالة من الحزن الشديد والتعاطف رواد التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاج طالبوا فيه الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وحرص الفنان تامر حسني على زيار حفناوي في المستشفى قبل وفاته. ونشر البلوجر علي غزلان، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة للفنان تامر حسني في أثناء وجوده بالمستشفى التي يتلقى بها حفناوي العلاج. وعلق غزلان على الصورة قائلًا: "شكرا إنك جيت وجبرت بخاطره لإنك عارف إنه بيحبك".

وناشد الفنان تامر حسني جمهوره بالدعاء لـ حفناوي، قائلًا: "الدكاترة بيقولوا هو محتاج معجزة من عند ربنا".