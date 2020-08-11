نصير شمة يعلن وفاة شقيقته: ذهبت خفيفة كما عاشت

أعلن عازف العود العراقي نصير شمة وفاة شقيقته، وكتب نصير عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون ‏انتقلت إلى رحمة الله أختي الأكبر بتول شمة منذ قليل، ذهبت من دون وداع ذهبت خفيفة كما عاشت، ربي ارحمها واجعل مثواها آمنا جميلا كروحها".

شمة أطلق مؤخرا مبادرتين لشباب العراق وهي توفر فرص عمل للعاطلين من خريجي الجامعات العراقية، من دون تكليف الدولة ولا ميزانيتها أي مبالغ بدءاً من العام المقبل وتستمر إلى خمسة عشر عاماً مقبلة.