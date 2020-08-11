فيديو.. لحظة القبض على مشتبه به خارج البيت الأبيض
كتب:
رامي مصطفى
01:17 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
وثق مقطع فيديو، لحظة قبض رجال الخدمة السرية على مشتبه خارج البيت الأبيض، تزامنًا مع عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمؤتمر صحفي.
وغادر ترامب مؤتمرا صحفيا بشكل مفاجئ، بعدما سمع دوي إطلاق نيران خارج محيط البيت الأبيض، قبل أن يعود الرئيس الأمريكي للقاعة من جديد عقب دقائق قليلة.
BREAKING: #WhiteHouse #Shooting suspect down pic.twitter.com/rffod00Q2X— Noviomagum (@rob_rikken) August 10, 2020
وعقب عودة ترامب إلى المؤتمر الصحفي من جديد، أعلن وقوع إطلاق نيران خارج البيت الأبيض أصيب على إثره مشتبه به، قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل رجال الخدمة السرية، قبل أن يتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاج.