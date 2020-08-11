فيديو.. لحظة القبض على مشتبه به خارج البيت الأبيض

وثق مقطع فيديو، لحظة قبض رجال الخدمة السرية على مشتبه خارج البيت الأبيض، تزامنًا مع عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمؤتمر صحفي.

وغادر ترامب مؤتمرا صحفيا بشكل مفاجئ، بعدما سمع دوي إطلاق نيران خارج محيط البيت الأبيض، قبل أن يعود الرئيس الأمريكي للقاعة من جديد عقب دقائق قليلة.

وعقب عودة ترامب إلى المؤتمر الصحفي من جديد، أعلن وقوع إطلاق نيران خارج البيت الأبيض أصيب على إثره مشتبه به، قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل رجال الخدمة السرية، قبل أن يتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاج.