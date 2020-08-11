رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. لحظة القبض على مشتبه به خارج البيت الأبيض

كتب:

رامي مصطفى
01:17 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
القبض على مشتبه به خارج البيت الأبيض

القبض على مشتبه به خارج البيت الأبيض

وثق مقطع فيديو، لحظة قبض رجال الخدمة السرية على مشتبه خارج البيت الأبيض، تزامنًا مع عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمؤتمر صحفي.

وغادر ترامب مؤتمرا صحفيا بشكل مفاجئ، بعدما سمع دوي إطلاق نيران خارج محيط البيت الأبيض، قبل أن يعود الرئيس الأمريكي للقاعة من جديد عقب دقائق قليلة.

وعقب عودة ترامب إلى المؤتمر الصحفي من جديد، أعلن وقوع إطلاق نيران خارج البيت الأبيض أصيب على إثره مشتبه به، قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل رجال الخدمة السرية، قبل أن يتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

اقرأ المزيد:

عاجل.. ترامب: إطلاق نار خارج البيت الأبيض وإصابة المشتبه به

بايدن للأمريكيين: سأخوض حربا في البيت الأبيض من أجلكم

البيت الأبيض: الحوثي يُفشل اتفاق معالجة خزان صافر النفطي

البيت الأبيض يعلن تقديم مساعدة طارئة للبنان