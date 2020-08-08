البيت الأبيض يعلن تقديم مساعدة طارئة للبنان

أعلنت الولايات المتحدة، تقديم مساعدة "طارئة" للبنان، من أجل المساهمة في تجاوز تداعيات أزمة انفجار ميناء بيروت الذي وقع، الثلاثاء الماضي.

وأصدر البيت الأبيض، بيانا لمستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، جاء فيه أن الولايات المتحدة سترسل، بتوجيهات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "مساعدات طارئة ضرورية للبنان بعد الحدث المروع"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن الدفعة الأولى تتضمن مياه وأغذية وإمدادات طبية حيوية، على أن يتم إرسال المزيد من المساعدات لاحقا، في ضوء الاحتياجات الصحية والإنسانية، وهو ما ستحدده السفارة الأمريكية في بيروت.

وأوضح البيت الأبيض، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس أيد" USAID نشرت فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث" دارت" DART في بيروت، للتنسيق وتقديم المساعدة الإنسانية.

وقدم أوبراين، تعازيه نيابه عن الولايات المتحدة لجميع الأسر التي فقدت ذويها في هذه المأساة، مؤكدا وقوفها "بحزم مع شعب لبنان، ومواصلة تقديم الدعم الكامل خلال هذا الوقت الصعب".