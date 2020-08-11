الجيشان العراقي والكويتي ينفيان وقوع انفجار على الحدود

نفى الجيش العراقي وقوع هجوم قرب الحدود الكويتية مساء الاثنين.

وقال اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم العمليات المشتركة وقوع الانفجار قائلاً: "تناقلت بعض وكالات الأنباء عن تعرض منفذ جريشان إلى عمل تخريبي، تنفي قيادة العمليات المشتركه هذا الخبر وتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة"، وفقًا لما نقله "العربية".

وفي نفس السياق، نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية وتؤكد بأن الحدود مستقرة وآمنة.

وكان مصدر أمني عراقي، نقل لوكالة "رويترز"، حدوث انفجار قرب الحدود الكويتية ناجم عن استهداف فصائل مسلحة لموقع أمريكي، قبل أن ينفي الجيشين العراقي والكويتي الواقعة.