وليد توفيق عن انفجار بيروت: شيء لم أره ولم أسمعه في حياتي

قال الفنان اللبناني وليد توفيق، إن وقوف مصر بجانب لبنان ليس غريبًا، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري على المساعدات، كما وجه الشكر للفنانين والنجوم والصحفيين والإعلاميين، الذين اتصلوا للاطمئنان على الشعب اللبناني، "ألف شكر من كل قلبي إلكم".

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن انفجار مرفأ بيروت يشبه الزلزال، "أنا عشت الحرب اللبنانية والقصف الإسرائيلي بالطيران لكن لم أسمع في حياتي الصوت اللي سمعته وقوة الانفجار اللي حدثت في بيتي ومكتبي، شيء لم أره ولم أسمعه في حياتي".

وتابع: "الانفجار وصل لقبرص، احنا في نكبة، وأنا لحد دلوقتي مش مصدق، وهناك 300 ألف لحد دلوقتي مش عندهم منازل، البيوت والفنادق والمستشفيات والطرقات اتكسرت كلها، بشكر الوطن على المساعدات وأولهم مصر".

واستنكر أعمال التخريب في المظاهرات، قائلا: "يعني هما لما يدمروا حاجات، دي حاجات ليهم مش للسلطة، السلطة بتروح، لكن البلد باقي، وفيه ناس مندسة، والبلد حاليا منقسم".