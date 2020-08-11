رئيس الوزراء: انتخابات الشيوخ تجرى في "مناخ ديمقراطي"

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنَّ انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت داخل البلاد صباح اليوم تجري في "مناخ ديمقراطي" تتمتع به مصر.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس الوزراء عقب الإدلاء بصوته الانتخابي بمجلس الشيوخ في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية بالحي الحادي عشر بمدينة الشيخ زايد.

وأضاف "مدبولي"، أنَّ "المناخ الديمقراطي" يضمن التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية، داعياً جموع الشعب المصري للمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الجديد.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدًا.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الآخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.