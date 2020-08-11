صور.. مدبولي يصل لجنة الشيخ زايد للإدلاء بصوته في انتخابات الشيوخ

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إلى اللجنة الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وكانت منطقة الشيخ زايد، قد شهدت صباح اليوم، تشديدات وانتشار أمني في محيط اللجان الانتخابية استعدادا لانتخابات الشيوخ.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ انطلقت اليوم، وتستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، ويحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة، وتضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.