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محمود مسلم

إصابات كورونا في الهند تتجاوز 2.26 مليون حالة

كتب:

أ.ش.أ
11:00 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2020
إجراء فحص كورونا لمواطنة هندية في مومباي

إجراء فحص كورونا لمواطنة هندية في مومباي

 أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2 مليون و268 ألفا و675 حالة، وذلك عقب تسجيل 53 ألفا و601 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة، حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 45 ألفا و257 حالة، وذلك عقب تسجيل 871 حالة وفاة جديدة. وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و583 ألفا و 489 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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