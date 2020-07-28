ارتفاع إصابات كورونا في الهند لمليون و483 ألفا و157 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الهند، اليوم، إلى مليون و483 ألفا و157 حالة، عقب تسجيل 47 ألفا و704 حالات إصابة جديدة.

وقالت الوزارة - حسب ما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - إنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 33 ألفا و425 حالة، عقب تسجيل 654 حالة وفاة جديدة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 952 ألفا و744 شخصا.

وفيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.