الجيش الكويتي يؤكد سلامة واستقرار حدود البلاد الشمالية

أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية.

وقالت الأركان الكويتية، في بيان: "تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، وتؤكد أن الحدود مستقرة وآمنة".

كانت إحدى وكالات الأنباء قد نقلت عن مصدر أمني عراقي قوله إن انفجارًا وقع قرب معبر على الحدود العراقية الكويتية، ولفتت إلى أن التفجير استهدف قاعدة للجيش الأمريكي.