انتهاك حظر الدعاية لمرشحي النور والوفد في الفيوم وأسيوط

رصدت غرفة العمليات المركزية للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتواصل مع مراقبيها في المحافظات على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 1500 مراقب، تأخر فتح عدد من اللجان في محافظات المنوفية، وأسيوط، والإسماعيلية، والقاهرة، حيث تم رصد تأخر فتح 13 لجنة في المنوفية، و3 لجان في أسيوط، واثنين في القاهرة، وواحدة في الإسماعيلية.

ورصدت الغرفة، في تصريحات لـ"الوطن"، تجاوز بعض المرشحين بالدعاية أمام اللجان الانتخابية، حيث انتهك أنصار مرشحي حزب النور الدعاية الانتخابية في الفيوم، وفعل الأمر ذاته، أنصار أحد مرشحي حزب الوفد أمام اللجان في أسيوط.